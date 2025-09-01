Festa dello Sport e Salute a Gradisca d’Isonzo

Il sindaco di Gradisca d’Isonzo, Alessandro Pagotto, ha presentato la prima edizione della “Festa dello sport, della salute e del benessere” durante un incontro nella sala consiliare del municipio. Questo evento, arricchito rispetto alle edizioni precedenti, include ora anche temi legati al benessere fisico. Originariamente previsto per aprile, è stato posticipato a settembre per rispetto in seguito alla scomparsa di Papa Francesco.

Il sindaco ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra sport e amministrazione, sottolineando come l’iniziativa promuova uno stile di vita salutare, sostenuto dal Comune. L’assessore allo Sport, Stefano Capacchione, ha aggiunto che la festa sarà sia stimolante che formativa, grazie alla partecipazione di numerose associazioni che offriranno analisi e dimostrazioni legate alla salute.

L’evento coinvolgerà 41 associazioni, incluse quelle sportive, sociali e mediche, con una particolare collaborazione con la Croce Rossa, che fornirà dimostrazioni di primo soccorso. Dopo il successo dell’anno precedente, ci si aspetta una grande affluenza anche quest’anno. La festa inizierà il 12 settembre alle 18 con un’inaugurazione, seguita da incontri e intrattenimento musicale.

Le attività proseguiranno il 13 settembre, con gli stand aperti dalle 10 e iniziative legate allo sport e alla danza che si svolgeranno fino alle 18, quando ci sarà la premiazione dei benemeriti. La giornata terminerà con ulteriori eventi musicali. Anche il 14 settembre riprenderanno le esibizioni e sarà possibile pranzare presso i chioschi. Le attività si concluderanno alle 19.