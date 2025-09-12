Festa dello Sport e Salute a Fiorenzuola: eventi per tutti

Sabato 13 settembre si terrà a Fiorenzuola d’Arda la “Festa dello sport, salute e benessere”, organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’associazione Vetrine in centro, con il patrocinio del comitato dell’Emilia-Romagna del Coni. Questo evento vedrà protagoniste le associazioni sportive locali, che presenteranno le attività per la prossima stagione nel centro storico, da piazza Caduti a via Venti settembre, passando per altre aree.

Durante la giornata, gli stand delle diverse società offriranno una panoramica sulle attività sportive, con esibizioni e cortei. Tra le discipline rappresentate ci saranno pattinaggio, danza, basket, pallavolo, tennis, fitness, rugby, calcio, nuoto, karate e kung fu.

La Biblioteca comunale “Mario Casella” allestirà uno stand in piazzetta San Francesco, offrendo iniziative come le “Olimpiadi del divano”, con eventi dalle 10 alle 20. Il programma include la presentazione delle attività culturali per la stagione 2025-2026, la premiazione del vincitore delle “Olimpiadi del divano” 2024 e incontri con autori e letture.

In aggiunta, le attività commerciali di Vetrine in centro parteciperanno all’iniziativa “Affari in centro”, con promozioni per lo “Sbaracco” post-estivo. La giornata si concluderà in piazza Caduti con un karaoke, in collaborazione con Radio Vetrina.

Sia il sindaco Romeo Gandolfi che l’assessore Marcello Minari hanno sottolineato l’importanza di questo evento per la comunità e ringraziato le associazioni sportive e Vetrine in centro per la loro collaborazione. Anche Elisabetta Milani, presidente di Vetrine in centro, ha enfatizzato l’opportunità di avvicinare i più giovani allo sport, promuovendo un evento accessibile a famiglie, giovani e adulti.