Festa dell’albero a Porto San Giorgio

Porto San Giorgio ha celebrato l’ambiente e la sostenibilità con l’edizione della ‘Festa dell’albero’ che si è svolta al porto turistico. Il momento saliente della mattinata di domenica è stato la messa a dimora di cinque essenze arboree ad alto fusto, alla quale hanno partecipato il vice sindaco e assessore all’Ambiente Fabio Senzacqua e l’amministratore della Sgds Multiservizi Giovanni Lanciotti. Erano presenti anche rappresentanti di Legambiente, Lega Navale, Maretta club, Nautica Picena e Liberi nel vento.
Le piantumazioni sono state definite come un gesto concreto in favore dell’ambiente urbano e della qualità della vita, nonché un messaggio dal valore educativo da trasmettere alle nuove generazioni. L’iniziativa è stata promossa dal Comune in collaborazione con la Sgds e si inserisce nel percorso di attenzione alla sostenibilità e alla cura degli spazi pubblici, evidenziando il rilievo del verde come bene comune e risorsa fondamentale per il futuro delle comunità.
È arrivato il messaggio finale di proseguire nell’arricchimento degli spazi verdi anche nel prossimo futuro.

