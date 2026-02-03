13 C
Festa della Trippa a Bussolengo e Tradizione Veronese

Dal 5 all’8 febbraio, Bussolengo celebra la tradizione con la “Festa della trippa e dei piatti della tradizione veronese”. L’evento, organizzato dalla Pro Loco presso la Sala Polivalente dell’ex bocciodromo, è un appuntamento dedicato al gusto e al divertimento.

Le degustazioni dei piatti tipici veronesi sono in programma giovedì 5 e venerdì 6 febbraio dalle 19:30 alle 22:30. Sabato 7 e domenica 8 il servizio è sia a pranzo, dalle 12:30 alle 14:40, sia a cena, negli stessi orari serali. Ogni sera la festa sarà animata da musica dal vivo. Si inizia giovedì 5 con una serata di ballo liscio con Susanna Pepe, seguita venerdì 6 dall’esibizione di WALTER MASTER, sabato 7 da Yano Music Machine e domenica 8 dal Tributo Clandestino a Ligabue.

Giovedì 5 febbraio alle ore 19:30, in collaborazione con l’Associazione Cuochi Scaligeri, avranno inizio i concorsi dedicati alla trippa. Saranno assegnati i premi per “La tripa pì bona de San Valentin” e “La tripa rivisità de San Valentin”. Alla manifestazione sarà presente una delegazione del Comune di Vò, rappresentata dal Sindaco Mauro Delluniversità e da altri amministratori, insieme al vincitore di un concorso gastronomico locale. La loro presenza testimonia come questa festa sia divenuta un modello condiviso per valorizzare le tradizioni enogastronomiche.

