Festa della Repubblica: Mattarella e la Parata del 2 Giugno

La parata del 2 giugno ha avuto inizio alle 9:15 con la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Altare della Patria a Roma, dove ha deposto una corona d’alloro in onore del Milite Ignoto. Era presente una folta schiera di autorità, tra cui il Presidente del Consiglio, i Presidenti di Camera e Senato, e il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Dopo questo omaggio, il Presidente ha partecipato alla tradizionale parata militare, che ha avuto luogo a partire dalle 10:00.

Le celebrazioni per la Festa della Repubblica erano iniziate il 1 giugno con il cambio della guardia a cavallo in Piazza del Quirinale, seguito da un concerto al Quirinale con l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli. Mattarella ha accolto i Capi Missione accreditati in Italia e ha presieduto un ricevimento serale, durante il quale gli studenti di Istituti alberghieri hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.

Oltre alla parata, il 2 giugno si è svolta l’apertura dei Giardini del Quirinale dalle 15:00 alle 18:30, riservata a categorie vulnerabili, con spettacoli musicali. Inoltre, i musei statali e i parchi archeologici sono stati aperti gratuitamente al pubblico.

Le modifiche alla viabilità a Roma hanno previsto la chiusura del transito veicolare nell’area centrale e la sospensione di diverse linee di bus. La fermata della metro Colosseo è stata chiusa per motivi di sicurezza. Le previsioni meteorologiche indicano tempo soleggiato, con temperature massime di 29°C, e il Ministero della Salute ha emesso un avviso di allerta gialla per una possibile ondata di calore.

Fonte: www.virgilio.it