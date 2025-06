Festa della Repubblica: Mattarella e i Valori Costituzionali

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio ai prefetti in occasione della Festa della Repubblica, evidenziando l’importanza del referendum del 2 giugno 1946, che segnò l’instaurazione della Repubblica e la partecipazione femminile per la prima volta. Questo evento ha rappresentato un passo fondamentale nella lotta contro il nazifascismo e ha fornito le basi per la Costituzione italiana.

Mattarella ha sottolineato la responsabilità di ogni cittadino nel perseguire la coesione sociale e nel trasformare gli ideali costituzionali in realtà concreta. Ha richiamato l’importanza di garantire diritti, legalità e sicurezza, evidenziando la necessità di promuovere iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione delle diverse aree del Paese.

Il presidente ha rivolto un apprezzamento particolare ai prefetti per il loro ruolo cruciale nel tutelare l’interesse generale e la sicurezza. Ha sottolineato la loro funzione nella promozione del dialogo e della mediazione, invitandoli a cooperare attivamente con gli altri attori istituzionali per prevenire crimine e violenza, garantendo al contempo le libertà dei cittadini.

Mattarella ha anche riconosciuto l’importanza del supporto ai Comuni in momenti di crisi, nella gestione delle emergenze e della migrazione, definendo le Prefetture come una risorsa preziosa per garantire l’unità del Paese. Ha concluso esprimendo apprezzamenti per il loro operato e formulando auguri di buon lavoro, auspicando che le celebrazioni del 2 giugno siano un momento di unità attorno ai valori repubblicani.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com