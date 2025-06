Festa della Repubblica: Celebrazioni e Messaggi Istituzionali

Oggi, 2 giugno, si celebra la Festa della Repubblica italiana. Il presidente Sergio Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto, accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, e ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria, seguito dal passaggio delle Frecce Tricolori. Presenti alla cerimonia anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. La premier ha ricevuto calorosi applausi e si è fermata per una foto con una bambina.

Nel suo messaggio, Mattarella ha ricordato il referendum del 2 giugno 1946, che ha segnato la nascita della Repubblica italiana. Ha sottolineato l’importanza dei valori di libertà, democrazia e pace, fondamentali per le istituzioni e le Forze Armate. Ha espresso gratitudine per l’impegno dei militari, sia in patria che all’estero, e ha ribadito il sostegno dell’Italia alle operazioni che promuovono il diritto internazionale.

Giorgia Meloni ha definito il 2 giugno un giorno per ricordare l’unità e l’identità nazionale, onorando chi ha sacrificato la vita per la Repubblica. Ha sottolineato l’importanza di insegnare la storia della nazione ai giovani, evidenziando il ruolo storico dei bersaglieri e delle Forze Armate.

Guido Crosetto ha avvertito della necessità di abbandonare l’illusione di una pace garantita, proponendo una difesa nazionale solida e integrata con la NATO. Ha celebrato il 2 giugno come data storica, ribadendo l’importanza di proteggere i valori della libertà e della democrazia e l’impegno delle Forze Armate nel garantire la sicurezza tanto in patria quanto all’estero.

