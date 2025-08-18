Festa della Quercia a Castelbellino tra Tradizione e Volo

Dal 21 al 24 agosto, Castelbellino Stazione ospiterà la 35ª edizione della Festa della Quercia, un evento organizzato dalla Pro loco locale con il supporto del Comune. Questo festival promette quattro giorni di cucina tradizionale, musica, spettacoli e momenti di convivialità.

Il tema di quest’anno è “Sempre più… in alto”, rappresentato simbolicamente da una mongolfiera. Domenica 24 agosto, i visitatori avranno l’opportunità di vivere un volo panoramico per ammirare Castelbellino e la Vallesina dall’alto.

Tra i momenti imperdibili ci sono il Gran Ballo delle Querce, la Fiera Mercato Estiva e la tradizionale Supertombolata finale. I vari stand gastronomici proporranno piatti tipici rivisitati, come gnocchi, cresciole di polenta dolci e salate, e altre specialità della tradizione locale.

Il programma della manifestazione si svolgerà come segue:

Giovedì 21 agosto: apertura della Fiera Mercato Estiva alle 18, seguita da stand gastronomici dalle 19 e musica live con Usi e Costumi. In Piazza Kennedy ci saranno tornei di briscola e biliardino.

Venerdì 22 agosto: concerto degli Aristrio alle 19.30, giochi con la “Ruota della Fortuna” e il Gran Ballo delle Querce con Matteo Bastari. Alle 22 si esibirà un tributo a Ligabue con i “Figli di un Cane” e musicisti del calibro di Max Cottafavi e Robby Pellati.

Sabato 23 agosto: il pomeriggio sarà dedicato ai bambini con giochi AVIS Moie dalle 17, seguito dallo spettacolo del gruppo folkloristico La Staccia Compagnia Folk alle 18.30. La serata culminerà con la Disco Night di Radio Studio Più.

Domenica 24 agosto: si svolgerà la QuerciaRun con ritrovo al Parco Fluviale, una lezione di pilates gratuita e Messa sotto la Quercia alle 10. Il pomeriggio prevede esibizioni di varie compagnie, un atteso volo in mongolfiera e, per concludere, uno spettacolo di giocoleria e fuoco, oltre alla Supertombolata.