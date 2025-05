Festa della mamma, gli auguri video della premier Meloni

“Tanti auguri a tutte le mamme, monumento all’amore, alla dedizione, alla disponibilità”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni celebra la festa della mamma, sottolineando la sfida e la straordinarietà del ruolo materno. “Mettere insieme famiglia, vita e lavoro sembra impossibile, ma grazie alla nostra forza ci riusciamo”, afferma.

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, esprime riconoscenza per tutte le mamme. Giuseppe Conte, invece, riporta le parole toccanti di una madre di Gaza, che racconta delle difficoltà quotidiane nel procurare acqua e cibo e la gratitudine per la vita dei suoi figli. Nel messaggio, Conte riflette sul dolore che i bambini di Gaza vivono, privati della loro infanzia e costretti a sperimentare la guerra e la paura.

Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, sottolinea l’importanza del supporto alle madri affinché non debbano scegliere tra maternità e carriera. Dichiara che il governo è impegnato a creare condizioni favorevoli per le donne.

Adolfo Urso, ministro delle Imprese, evidenzia come ogni madre sia un inizio per la vita e il futuro della società, richiedendo politiche concrete a sostegno della maternità.

Infine, Debora Serracchiani, deputata del Pd, ringrazia le mamme per il loro amore disinteressato “che non potremo mai ripagare”, esprimendo vicinanza a tutte le madri e un pensiero speciale alla propria. Le parole dei politici si uniscono in un messaggio collettivo di gratitudine e riconoscimento per il ruolo fondamentale delle madri nella società.

Fonte: www.adnkronos.com