Festa della mamma 2025, i regali perfetti per domenica 11 maggio

Sono sempre i fiori l’omaggio preferito per la festa della mamma, che si celebra domani, 11 maggio 2025. Secondo Coldiretti, un italiano su due sceglierà fiori, e la spesa prevista per bouquet e piantine supererà i 200 milioni di euro, secondo un’indagine di Assofioristi Confesercenti.

L’origine di questa festa è antichissima, risalente ai tempi dei greci e dei romani, collegata alle divinità femminili e alla primavera. I fiori preferiti dai giovani includono la rosa, che rimane il fiore più regalato, sia singolo che in mazzi. Anche orchidee, peonie, garofani, girasoli, tulipani e anturium sono scelte popolari. Cresce inoltre la tendenza a regalare piante in vaso, come azalee, ortensie, piante di rose, calle, gardenie e gerani, apprezzate per la loro durevolezza.

Accanto ai fiori, molti scelgono altri pensierini da abbinare, come cioccolatini, peluche e angeli di porcellana. Anche le esperienze condivise sono molto richieste: si spazia da giornate di relax in centri estetici e terme a parchi divertimento, dove sono offerte attrazioni speciali per la ricorrenza. Un esempio è il Magicland, che presenta l’esperienza “Magic Winx”, un viaggio sensoriale per tutta la famiglia.

Infine, una nuova tendenza è il diario “Mamma raccontami la tua vita”, che può diventare un’eredità preziosa per i figli nel corso degli anni.

