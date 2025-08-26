Festa della Madonna delle Grazie: piatti tipici ad Arbizzo

Ad Arbizzo, una piccola frazione immersa nel verde, si celebra la Festa della Madonna delle Grazie, un evento molto sentito dalla comunità locale. La festa, organizzata dalla Parrocchia di Arbizzo, comprende momenti di spiritualità e serate conviviali ricche di musica, piatti tipici e intrattenimento per tutte le età.

Il programma religioso inizia con un triduo di preghiera giovedì, venerdì e sabato alle 17.30, culminando con la Santa Messa solenne di domenica alle 10.00, seguita dall’incanto dei canestri. Alle 20.30, si svolgerà una suggestiva processione con la statua della Madonna, accompagnata dalla banda musicale di Marchirolo. L’8 settembre, la celebrazione include l’80° anniversario della Dedicazione della chiesa, con una Santa Messa alle 17.30 e una processione al cimitero.

Ogni sera, dalle 19.30, e anche a pranzo domenica dalle 12.30, sarà attivo lo stand gastronomico con piatti della tradizione, come polenta, trippa e grigliate miste. Le serate saranno animate da diverse formazioni musicali: venerdì suonerà Lorenzo e Molinari, sabato l’Orchestra Plaza Band, mentre domenica si chiuderà con Simone e Olivia, accompagnati da uno spettacolo pirotecnico.

Durante tutta la festa, sarà presente una pesca di beneficenza il cui ricavato sosterrà le attività parrocchiali. La comunità è invitata a contribuire donando prodotti locali per l’incanto dei canestri entro il 6 settembre.