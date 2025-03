Festa della Donna: Mattarella Condanna la Violenza sulle Donne

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio in occasione della Giornata internazionale della donna, sottolineando che ogni femminicidio, discriminazione e maltrattamento rappresentano un attacco all’intera società. Durante la sua visita ufficiale in Giappone, ha espresso gratitudine a tutte le donne italiane e ha messo in evidenza l’importanza delle politiche per la parità di genere, evidenziando che tali politiche non solo avvantaggiano le donne, ma apportano benefici a tutta la comunità.

Mattarella ha esortato a impegnarsi con determinazione per colmare le disparità culturali, salariali, educative e di carriera che persistono. Ha richiamato l’attenzione sulla necessità di affrontare la vergognosa violenza contro le donne, chiedendo un’azione finalizzata non solo alla repressione di questi episodi, ma anche all’educazione delle nuove generazioni. La cultura della parità deve essere promossa per sradicare stereotipi e pregiudizi.

Il presidente ha insistito sul fatto che le donne non dovrebbero dover scegliere tra famiglia e carriera, poiché sono fondamentali per l’integrazione e la pace. Ha concluso il suo messaggio esprimendo solidarietà a tutte le donne nel mondo che affrontano violenze e persecuzioni, e ha invitato a prestare ascolto alle loro voci e a condividere il loro dolore. Ha affermato che il mondo migliorerà grazie al contributo delle donne, augurando a tutti un buon 8 marzo.