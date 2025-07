Festa della Comunità Macedone a Piacenza il 12 luglio

Il 12 luglio si svolgerà un significativo evento culturale a Piacenza, organizzato dall’Associazione Culturale Macedone “Uniti per il Futuro”. La manifestazione avrà luogo presso Spazio 4, in Via Alessandro Manzoni 21, e promette di essere un’importante occasione per promuovere l’integrazione sociale e le tradizioni macedoni.

Il presidente dell’associazione, Pojrazov Ace, ha sottolineato che l’evento segna la prima festa all’aperto in uno spazio pubblico, con il sostegno del Comune di Piacenza. I partecipanti potranno divertirsi con musica tradizionale, balli folkloristici in costume e una grigliata tipica, offrendo l’opportunità di scoprire anche la cultura culinaria macedone. Accanto a queste attività, sono previsti eventi culturali collaterali per arricchire l’esperienza.

Il presidente Ace ha affermato che l’iniziativa è aperta a tutti, mirata a favorire l’integrazione attraverso la condivisione delle tradizioni e la creazione di legami. L’incontro ha anche lo scopo di supportare la comunità macedone, rispondendo alle loro esigenze e facilitando l’accesso a risorse utili.

Inoltre, il 12 luglio segnerà il primo anniversario dell’associazione, un traguardo che celebra un anno di impegno e progetti realizzati. Durante l’evento, verranno presentati nuovi progetti volti a migliorare la qualità della vita dei membri della comunità.

Per ulteriori informazioni, l’associazione è attiva sui social media, dove è possibile seguire gli aggiornamenti e trovare i contatti diretti.