Festa della Castagna a Vallerano: sapori e tradizioni

Il borgo di Vallerano, in provincia di Viterbo, si prepara a celebrare la XXIII Festa della Castagna, che si svolgerà nei weekend dall’11 ottobre al 2 novembre. L’evento promette un’atmosfera vivace grazie a mercatini artigianali, caldarroste fumanti e vino locale, offrendo un’occasione per scoprire le tradizioni e i sapori della Tuscia.

Durante i weekend, le strade di Vallerano saranno animate da artisti di strada, musica popolare e laboratori creativi per adulti e bambini. Le cantine locali resteranno aperte dalle 12:00 alle 20:00, proponendo pranzi e cene a base di piatti tipici, per un’esperienza culinaria autentica.

Nel terzo weekend, il 25 e 26 ottobre, il programma prevede un pranzo nelle cantine a partire dalle ore 12:00. Ci sarà anche la “Camminata in rosa”, dedicata alla prevenzione del tumore al seno, con partenza da Vignanello. Il pomeriggio includerà balli country e canti popolari. La domenica, spazio a esposizioni agricole, colazioni contadine e laboratori di stampa vegetale su seta, insieme al raduno delle auto storiche ACI e a concerti di gruppi locali.

L’ultimo weekend, dal 31 ottobre al 2 novembre, offrirà attività per tutti. Venerdì sera, le cantine proporranno cene a tema Halloween. Sabato e domenica ci saranno mostre agricole, colazioni contadine e laboratori di infiorate, oltre a spettacoli e concerti per intrattenere i visitatori. I bambini potranno divertirsi con giochi in legno e il battesimo della sella degli asini. La festa si concluderà domenica con una tradizionale sfilata contadina e un concerto della Banda G.M. Nanino di Vallerano.

