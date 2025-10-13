Festa della Castagna a Caprese Michelangelo: tradizione e vino

La Festa della Castagna e del Marrone Dop di Caprese Michelangelo unisce enogastronomia, tradizione e cultura grazie alla collaborazione tra “C E.20 Eventi” e il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti. L’evento si svolgerà nell’arco di due weekend.

Il museo ospiterà dal 18 al 19 e dal 25 al 26 ottobre il “Caprese International Wine”, un’occasione per degustare vini pregiati. Sabato 18 ottobre, alle 11, si inaugurerà una mostra di merletto a tombolo ispirata a “Michelangelo 550”. Nel pomeriggio si presenterà il libro “Mi nacque Michelangelo a Caprese” dell’ex sindaco Antonio Acquisti, con introduzione di Silvia Cipriani. La domenica, l’evento “Effetto Topofilia” di Roberta Rio offrirà spunti sul legame tra luoghi e emozioni.

Il secondo weekend inizierà sabato 25 ottobre alle 11 con il libro “Il centro di accoglienza di Zenzano – Caprese Michelangelo si racconta”, curato dalla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Alle 16.30 si terrà un evento commemorativo per “Amedeo Andreani, sindaco di Caprese: 100 anni dalla nascita, 50 dalla scomparsa”. La domenica, alle 11, ci sarà un incontro sul tema “La scultura tra staticità e movimento: dall’antico a Michelangelo”, a cura della Biblioteca Michelangiolesca con l’intervento dell’ingegner Giovanni Cangi.