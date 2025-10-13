23.2 C
Roma
lunedì – 13 Ottobre 2025
Attualità

Festa della Castagna a Caprese Michelangelo: tradizione e vino

Da StraNotizie
Festa della Castagna a Caprese Michelangelo: tradizione e vino

La Festa della Castagna e del Marrone Dop di Caprese Michelangelo unisce enogastronomia, tradizione e cultura grazie alla collaborazione tra “C E.20 Eventi” e il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti. L’evento si svolgerà nell’arco di due weekend.

Il museo ospiterà dal 18 al 19 e dal 25 al 26 ottobre il “Caprese International Wine”, un’occasione per degustare vini pregiati. Sabato 18 ottobre, alle 11, si inaugurerà una mostra di merletto a tombolo ispirata a “Michelangelo 550”. Nel pomeriggio si presenterà il libro “Mi nacque Michelangelo a Caprese” dell’ex sindaco Antonio Acquisti, con introduzione di Silvia Cipriani. La domenica, l’evento “Effetto Topofilia” di Roberta Rio offrirà spunti sul legame tra luoghi e emozioni.

Il secondo weekend inizierà sabato 25 ottobre alle 11 con il libro “Il centro di accoglienza di Zenzano – Caprese Michelangelo si racconta”, curato dalla Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari. Alle 16.30 si terrà un evento commemorativo per “Amedeo Andreani, sindaco di Caprese: 100 anni dalla nascita, 50 dalla scomparsa”. La domenica, alle 11, ci sarà un incontro sul tema “La scultura tra staticità e movimento: dall’antico a Michelangelo”, a cura della Biblioteca Michelangiolesca con l’intervento dell’ingegner Giovanni Cangi.

Articolo precedente
Previdenza complementare in Italia: nuovo protocollo per i giovani
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.