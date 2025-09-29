Festa del Salame a Cremona: gusto e tradizione in festa

La Festa del Salame di Cremona si prepara a essere un evento imperdibile dal 3 al 5 ottobre, con protagonisti di spicco come Fabrizio Nonis, Manuel “Roccia” Battaglia e Massimo Spigaroli. Questo festival gastronomico, giunto alla sua settima edizione, celebra l’arte culinaria e l’eccellenza dei prodotti italiani, con un particolare focus sul salame e altre specialità artigianali.

Fabrizio Nonis, noto come Il Bèker, è un giornalista e volto televisivo che ha valorizzato il mestiere del macellaio. Grazie al suo impegno nella promozione delle eccellenze gastronomiche italiane, ha diffuso la conoscenza del salame anche oltre i confini nazionali. Per il suo lavoro di divulgazione della cultura enogastronomica, riceverà l’Oscar del Salame.

Insieme a lui, Manuel “Roccia” Battaglia, influencer bresciano, sarà premiato come Ambasciatore del Gusto per la sua capacità di presentare con passione e ironia il panino al salame, fatto diventare simbolo della sua filosofia di vita sui social media.

Massimo Spigaroli, chef e norcino di spicco, rappresenta l’anima della Bassa Parmense. Alla guida dell’Antica Corte Pallavicina, ha fatto della sua filosofia “dal campo al piatto” un marchio riconosciuto, portando il gusto autentico del suo territorio nelle cucine di tutto il mondo. Per il suo contributo alla gastronomia italiana, sarà insignito del Premio Eccellenza.

La Festa del Salame offre anche l’opportunità di scoprire piccoli produttori e vivere il salame attraverso degustazioni e abbinamenti sorprendenti. La manifestazione è promossa da diverse associazioni locali e gode del patrocinio di enti pubblici. Appuntamento a Cremona per celebrare uno dei salumi più amati d’Italia!