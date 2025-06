Festa del Rinascimento 2025: Scopri Acquasparta e le sue Meraviglie

La XXVI edizione de “La Festa del Rinascimento” si svolgerà ad Acquasparta (Tr) dal 7 al 22 giugno 2025, celebrando l’arrivo del principe Federico Cesi. L’evento offrirà un cartellone di appuntamenti storici, culturali e gastronomici, sottolineando il tema “Eretiche visioni. La terra intorno al sole o l’universo intorno a Dio”, esplorando il rapporto tra scienza e fede.

La manifestazione inizierà con il Grande Corteo delle Contrade il 7 giugno, coinvolgendo le contrade di San Cristoforo, Porta Vecchia e Il Ghetto in competizioni e sfide. Inoltre, il 8 giugno ci sarà la rassegna degli sbandieratori d’Italia. Le contrade parteciperanno anche a gare gastronomiche e giochi tradizionali, come la Gara Gastronomica e il Grande Gioco dell’Oca.

Tra gli appuntamenti culturali, il teologo Vito Mancuso inaugurerà il ciclo di incontri il 10 giugno, seguito da interventi su temi storici e scientifici. Si discuterà, ad esempio, dell’invenzione del cannocchiale galileiano e del processo per eresia contro Galileo Galilei nel 1632. Gli eventi culmineranno in Gare di Teatro, dove le contrade presenteranno reinterpretazioni di opere classiche.

Il programma include anche iniziative per far conoscere le tradizioni locali e il patrimonio di Acquasparta, che ospita architetture significative, come il Palazzo Cesi e la chiesa di Santa Cecilia, e offre opportunità di visita alle rovine romane di Carsulae e ai borghi medievali circostanti. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per vivere la cultura rinascimentale nell’atmosfera suggestiva della città.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net