Festa del papà nel mondo: chi la festeggia il 19 marzo e chi in un altro giorno

Si celebra oggi, mercoledì 19 marzo 2025, la Festa del papà in Italia, che coincide con il giorno di San Giuseppe, una figura paterna positiva nella tradizione cattolica. Nel 1479, Papa Sisto IV proclamò San Giuseppe protettore dei padri di famiglia, ma dal 1977 il 19 marzo è un giorno feriale.

La Festa del papà è celebrata in tutto il mondo, ma le date variano. In Germania coincide con il giorno dell’Ascensione, mentre in altri Paesi cattolici si festeggia il 19 marzo. Paesi come Francia, Irlanda, Grecia e Regno Unito celebrano la festa la terza domenica di giugno, usanza importata dagli Stati Uniti, dove la tradizione iniziò grazie a Sonora Smart Dodd, figlia di un veterano della guerra civile. La prima celebrazione negli Stati Uniti avvenne nel 1910 a Washington e nel 1966 fu riconosciuta a livello nazionale.

In Corea del Sud, la Festa del papà è stata sostituita dalla “Festa dei genitori”, che non è un giorno festivo ma viene celebrata in famiglia per onorare i genitori e i cittadini più anziani. In Italia, la festa di San Giuseppe coincide con la fine dell’inverno ed è associata a usanze locali, come i falò che segnano il passaggio alla primavera. Tra le tradizioni culinarie spiccano le zeppole napoletane, la cui origine è dibattuta: alcuni le collegano ai riti pagani romani, altri le attribuiscono a dolci conventuali del convento di San Gregorio Armeno o di Santa Patrizia a Napoli.