Esami gratuiti per la festa del papà. Mariastella Giorlandino, presidente dell’Associazione Artemisia Onlus, insieme alla sua équipe di medici e psicologi, tramite le risorse e i professionisti dei Centri Clinici della Rete Artemisia Lab, offre la possibilità di eseguire gratuitamente PSA libero e PSA totale nella giornata di sabato 19 marzo, in occasione della Festa del Papà. In più, verranno eseguiti elettrocardiogramma gratuiti per gli uomini dai 50 ai 70 anni, dove ritenuto necessario, su eventuale richiesta dell’operatore sanitario.

“In un momento di grave difficoltà come quello attuale, dove alla pandemia si è aggiunta la grave crisi ucraina, è fondamentale fornire un ausilio alla popolazione, per favorire un graduale ritorno alla serenità e per restituire la giusta importanza alla tutela della propria salute, attraverso la prevenzione e i controlli diagnostici – si legge in una nota – A tale fine, l’Associazione Artemisia Onlus è a disposizione con il proprio numero verde 800 967 510 e la propria email info@associazioneartemisia.it per fornire ascolto e assistenza psicosociale gratuita alle fasce più deboli della popolazione, contro lo stalking, il mobbing ed il bullismo, oltre che come supporto per gli adolescenti nel post pandemia”.

Artemisia Onlus è impegnata da molti anni nell’organizzazione di varie giornate di assistenza sanitaria gratuita, con particolare attenzione alla prevenzione oncologica. Un dato significativo è rappresentato, ad esempio, dalle giornate dedicate alle donne, in occasione delle quali vengono eseguiti circa 1000 Pap Test all’anno. Tra le altre iniziative, la Festa di autunno, una giornata di prevenzione dedicata ai bambini con consulenze specialistiche gratuite e voucher gratuito per tampone faringeo; la Festa dei nonni, in occasione della quale verranno effettuate visite mediche gratuite per gli anziani; la Festa della donna, giornata di prevenzione del tumore al collo dell’utero con pap test gratuito; la Festa del papà, giornata di prevenzione delle malattie cardiovascolari con elettrocardiogramma gratuito; la Festa della mamma Giornata di prevenzione del tumore al collo dell’utero con pap test gratuito; la Festa d’estate, giornata di prevenzione dermatologica pediatrica con visita gratuita.