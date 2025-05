Festa del Lavoro, ma la sicurezza rimane un’urgenza

Nel giorno della Festa del Lavoro, si riflette su chi ha perso la vita a causa del lavoro, inclusi coloro vittime di incidenti e malattie professionali, in particolare per esposizione all’amianto e ad altri cancerogeni. Il Primo Maggio, da giornata di festa, è diventato un’occasione per affrontare l’emergenza della sicurezza sul lavoro. Secondo l’INAIL, nel 2024 si sono registrati oltre 1.000 incidenti mortali, evidenziando una tragedia che colpisce vari settori.

Gli infortuni e le malattie risultano spesso evitabili e dipendono da negligenza, mancanza di formazione e dispositivi di protezione inadeguati. La sicurezza sul lavoro dovrebbe essere considerata un investimento, non un costo. La prevenzione, primaria e secondaria, è cruciale, specialmente nei casi di esposizione all’amianto, dove è essenziale aderire a programmi di sorveglianza sanitaria.

Il governo ha annunciato provvedimenti, aumentando i controlli e stanziando 650 milioni per misure di sicurezza. Tuttavia, i sindacati avvertono che le misure sono insufficienti senza un reale impegno politico. La Premier Meloni ha confermato risorse per oltre 1 miliardo e 200 milioni per migliorare la sicurezza.

Le vittime di infortuni e malattie professionali devono avere il diritto al risarcimento, includendo danni biologici, morali ed esistenziali. Il convegno organizzato dall’ONA ha enfatizzato anche il benessere psicologico nel lavoro. L’insegnamento di Papa Francesco sui diritti dei lavoratori rimane fondamentale, sottolineando che non si può morire per lavoro. Il Primo Maggio è quindi una giornata di orgoglio e una riflessione sull’impegno per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.