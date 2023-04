Festa del GFVip, spunta un audio: “C’era Antonella che mi guardava ho avuto paura”

Ieri sera si è tenuto a La Lanterna a Roma la festa del Grande Fratello Vip. Erano presenti tutti i vipponi dell’ultima edizione e ovviamente le maestranze del reality. Fra loro anche un ragazzo di nome Pierluigi, che tramite il suo profilo Instagram ho scoperto essere un ottimizzatore di produzione Mediaset.

Il ragazzo in questione ha pubblicato nelle sue storie un video che è diventato in pochi minuti virale su Twitter, eccolo qua sotto nella sua interezza:

Nel video incriminato Pierluigi fa una panoramica della location della festa non accorgendosi probabilmente di star registrando inconsapevolmente anche lo sfogo di una donna. Questa – parlando con un’amica – ha detto: “Io ho avuto paura, siccome c’era Antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao! E io aaah! Ma ti levi!“.

ma come è vestita la fata aiuto pic.twitter.com/0KCFsBlyos — ValeKoala🐨🐍 (@koala_wednesday) April 13, 2023

Su Twitter hanno provato a fare delle ricostruzioni ed hanno subito indicato la Fiordelisi come l’Antonella incriminata (ma potrebbe essere anche un’altra Antonella) e la donna in questione come una delle addette ai lavori del Grande Fratello Vip.

Chi era Antonella? E chi era questa donna? Solo Pierluigi, se vuole, potrà rivelarcelo.