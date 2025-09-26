Festa del Fritto e Tradizioni Gastronomiche a Riparbella

Riparbella si prepara a due giornate di festa il 27 e 28 settembre, in occasione della seconda edizione de La Collina delle Fiabe. Dopo una settimana di interazioni tra artisti e popolazione, il borgo si presenta come un innovativo laboratorio di rigenerazione urbana e arte contemporanea.

Cinque artisti di fama internazionale hanno realizzato opere in luoghi simbolici. Aris, noto per il suo stile liquido e surreale, ha creato un grande vaso in via della Noce in omaggio alla storia etrusca. Giorgio Bartocci ha portato la sua pittura astratta sulla Strada Provinciale, richiamando la “corona aurea di Belora” come simbolo identitario. Hitnes ha dipinto la fauna locale nel crocevia tra via della Noce e la Provinciale, riportando gli animali nel paesaggio urbano. Tellas ha trasformato piazza Matteotti in un omaggio alla vite e al vino, mentre Ericailcane realizzerà un progetto dedicato all’Ottantesimo anniversario della Liberazione nella palestra della scuola, coinvolgendo studenti e insegnanti.

Il programma include mostre di oltre 50 opere, con una mostra di Aris al centro espositivo C’ERA e una dedicata agli studenti presso l’ufficio turistico.

La giornata di sabato 27 settembre inizierà con DegustArte, un percorso in cantine locali dove i visitatori potranno assaporare vini e ammirare opere d’arte. Saranno attivi anche laboratori per bambini e tour guidati dei murales, seguiti dalla Festa del Fritto e dei Sapori della Tradizione. Domenica, l’inaugurazione ufficiale dei murales avverrà in piazza Matteotti, con eventi per famiglie e un concerto pomeridiano. Un servizio navetta gratuito faciliterà gli spostamenti durante l’evento.