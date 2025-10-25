Festa del Cinema: glamour e pioggia sul red carpet romano

Il penultimo giorno della Festa del Cinema ha comunque attratto grandi nomi e belle donne, nonostante la pioggia. Il documentario “Tutta vita”, diretto da Valentina Cenni, ha portato sul palco musicisti di spicco del panorama italiano. Insieme alla regista, hanno sfilato il marito Stefano Bollani e la figlia Frida, oltre a Daniele Sepe, Antonello Salis, Roberto Gatto e Christian Mascetta.

Successivamente, è stata la volta degli attori di “Illusione”, diretto da Francesca Archibugi. Tra loro, Jasmine Trinca ha vinto il Premio “Monica Vitti” per la sua interpretazione nel film “Gli occhi degli altri”, mentre Michele Riondino, Angelina Andrei e Vittoria Puccini, in un elegante abito di paillettes firmato Valentino, hanno sfilato con stile. Francesca Reggiani ha richiesto un ombrello, e Filippo Timi ha colpito l’attenzione con un completo a scacchi arancioni. Per un momento, il cast ha lanciato ombrelli rossi in aria e ha ricevuto gli applausi dei fotografi. È stato poi annunciato il vincitore del premio “Vittorio Gassman”, Anson Boon, protagonista di “Good Boy”.

Il Premio L.A.R.A., “Libera associazione rappresentanti artisti”, è stato assegnato a Enrico Borello e Anna Ferraioli Ravel. Sul red carpet, spinse anche la stilosa Chiara Boni, indossando un gioiello creato da Benedetta Paravia, la quale ha partecipato per il festival “La Dolce Via”. Tra gli ospiti, il ballerino Samuel Peron e la sua compagna Tania Bambaci, in Armani.

Infine, si è svolto il cocktail di “Alice nella Città” che ha festeggiato il “Messina Opera Film Festival”. Il direttore Ninni Panzera e numerose attrici e registi hanno brindato, tra cui Andrea Andermann, vincitore di sette Emmy Award, e Massimiliano Vado.