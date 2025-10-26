Festa del Cinema di Roma: trionfa La mia famiglia a Taipei

Si è svolta la cerimonia di premiazione della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, presso la Sala Petrassi all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La giuria del Concorso Progressive Cinema, presieduta da Paola Cortellesi, ha premiato diverse opere. Il riconoscimento come Miglior film è andato a “Left-Handed Girl” (La mia famiglia a Taipei) di Shih-Ching Tsou, mentre il Gran Premio della Giuria è stato assegnato a “Nino” di Pauline Loquès. Wang Tong ha ricevuto il premio per la Miglior regia con “Chang ye jiang jin” (Wild Nights, Tamed Beasts) e Alireza Khatami è stato premiato per la Miglior sceneggiatura con “The Things You Kill”. Jasmine Trinca ha vinto il Premio Monica Vitti come Miglior attrice per “Gli occhi degli altri”, mentre Anson Boon è stato premiato come Miglior attore con il Premio Vittorio Gassman per “Good Boy”. Il cast di “40 secondi” ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria.

Per il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane, la giuria, presieduta da Santiago Mitre, ha scelto “Tienimi presente” di Alberto Palmiero, con una Menzione Speciale per Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross per “California Schemin’”.

È stata introdotta una nuova categoria per il Miglior Documentario, che ha visto il premio conferito a “Cuba & Alaska” di Yegor Troyanovsky, con una Menzione Speciale per “Le Chant des forêts” di Vincent Munier. Inoltre, per il Premio del Pubblico Terna, gli spettatori hanno scelto “Roberto Rossellini – Più di una vita”.

Infine, sono stati assegnati vari premi alla carriera durante l’evento, tra cui l’Industry Lifetime Achievement Award a Lord David Puttnam e il Premio alla Carriera a Richard Linklater e Jafar Panahi.