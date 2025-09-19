27.1 C
Roma
venerdì – 19 Settembre 2025
Spettacolo

Festa del Cinema di Roma: tra star e opere prime italiane

Da StraNotizie
Festa del Cinema di Roma: tra star e opere prime italiane

La Festa del Cinema di Roma si prepara a una nuova edizione, con un ricco programma di eventi e film in programma. Tra le star internazionali, spiccano Jennifer Lawrence e Christoph Waltz.

In totale, la rassegna presenta 150 film provenienti da 38 paesi, con una forte presenza italiana. Su 18 titoli in concorso, quattro sono opere italiane: “Gli occhi degli altri” di Andrea De Sica, “40 secondi” di Vincenzo Alfieri, “Sciatunostro” di Leandro Picarella e un documentario su Roberto Rossellini.

Numerosi i film italiani presentati, tra cui “Anna,” esordio alla regia di Monica Guerritore, “La camera di Consiglio” di Fiorella Infascelli, e “Cinque secondi” di Paolo Virzì. Queste opere affrontano temi complessi, come la memoria storica e questioni sociali.

Quest’anno, si rendono omaggi a grandi figure del cinema, come Pasolini e Carlo Rambaldi, e sono previsti progetti in collaborazione con “Alice nella città”, la rassegna parallela. Tra le serie più attese figurano “Miss Playmen” con Carolina Crescentini e “Guerrieri” con Alessandro Gassmann.

Il premio alla carriera sarà assegnato al regista iraniano dissidente Jafar Panahi e al produttore David Puttnam. La giuria sarà presieduta da Paola Cortellesi, che ha scelto di partecipare a questo festival che si distingue per la sua varietà e adattabilità. La rassegna si aprirà con “La vita va così” di Riccardo Milani e si chiuderà con l’ultimo capitolo di “Vita da Carlo”, la popolare serie di Verdone.

Articolo precedente
Trasformazione digitale nel trasporto: l’Italia accelera
Articolo successivo
Dieta Mediterranea in Calabria: salute e tradizione a Nicotera
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.