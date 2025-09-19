Festa del Cinema di Roma: tra star e opere prime italiane

La Festa del Cinema di Roma si prepara a una nuova edizione, con un ricco programma di eventi e film in programma. Tra le star internazionali, spiccano Jennifer Lawrence e Christoph Waltz.

In totale, la rassegna presenta 150 film provenienti da 38 paesi, con una forte presenza italiana. Su 18 titoli in concorso, quattro sono opere italiane: “Gli occhi degli altri” di Andrea De Sica, “40 secondi” di Vincenzo Alfieri, “Sciatunostro” di Leandro Picarella e un documentario su Roberto Rossellini.

Numerosi i film italiani presentati, tra cui “Anna,” esordio alla regia di Monica Guerritore, “La camera di Consiglio” di Fiorella Infascelli, e “Cinque secondi” di Paolo Virzì. Queste opere affrontano temi complessi, come la memoria storica e questioni sociali.

Quest’anno, si rendono omaggi a grandi figure del cinema, come Pasolini e Carlo Rambaldi, e sono previsti progetti in collaborazione con “Alice nella città”, la rassegna parallela. Tra le serie più attese figurano “Miss Playmen” con Carolina Crescentini e “Guerrieri” con Alessandro Gassmann.

Il premio alla carriera sarà assegnato al regista iraniano dissidente Jafar Panahi e al produttore David Puttnam. La giuria sarà presieduta da Paola Cortellesi, che ha scelto di partecipare a questo festival che si distingue per la sua varietà e adattabilità. La rassegna si aprirà con “La vita va così” di Riccardo Milani e si chiuderà con l’ultimo capitolo di “Vita da Carlo”, la popolare serie di Verdone.