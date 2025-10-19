Festa del Cinema di Roma: storie di futuro e memorie viventi

La Festa del Cinema di Roma torna con la sua ventesima edizione dal 15 al 26 ottobre. Per dieci giorni, l’Auditorium Parco della Musica diventa il fulcro di storie, incontri e visioni da tutto il mondo.

Questo festival rappresenta un connubio tra il mondo del cinema e la città di Roma, che si offre come un set vivente e affascinante. Non si tratta solo di glam e red carpet; gli eventi includono dibattiti, anteprime e masterclass, offrendo spazio ai giovani registi italiani accanto ai grandi nomi di Hollywood. Le anteprime internazionali e le sezioni dedicate ai documentari, al cinema indipendente e alle opere prime suscitano grande attesa.

La Festa del Cinema di Roma si distingue per l’attenzione che pone su argomenti di attualità come migrazioni, disuguaglianze e conflitti, grazie al concorso Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani. Tra i film proposti, si evidenziano opere come Put Your Soul on Your Hand and Walk, e Once Upon a Time in Gaza, che affrontano temi profondi e rilevanti.

Il festival non si limita agli eventi all’Auditorium; si espande in tutto il territorio, con proiezioni e dialoghi, rendendo così Roma parte integrante della manifestazione. Anche le politiche di prezzo sono pensate per coinvolgere il maggior numero possibile di persone, con eventi gratuiti e accessibili.

Tra le novità di quest’edizione, spiccano il Premio al Miglior Documentario e il Premio Ciak per i diritti dell’infanzia, con una giuria di prestigio. La manifestazione avrà luogo in vari luoghi, inclusi il Teatro Olimpico e altre location cittadine, offrendo spazio a sezioni non competitive e eventi speciali. Questo festival rappresenta un invito a esplorare e riflettere su storie che ci definiscono e sul ruolo del cinema nella società attuale.