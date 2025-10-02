Festa del Cinema di Roma: star e film da non perdere

Roma si prepara a diventare la capitale del cinema grazie alla 20ª Festa del Cinema, che si svolgerà dal 15 al 26 ottobre. Questo evento speciale celebra due decenni di grandi capolavori e avrà come fulcro l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, con proiezioni ed eventi in vari luoghi della città.

La Festa offrirà dodici giorni dedicati agli appassionati, che avranno l’opportunità di vedere film in anteprima, incontrare registi e attori, e scoprire retrospettive di film classici. Non servirà l’invito VIP per passeggiare sui tappeti rossi, rendendo l’esperienza accessibile a tutti.

I temi di quest’edizione includeranno i conflitti contemporanei, la musica e la letteratura, così come le città di Roma e Napoli. Inoltre, ci sarà una particolare attenzione al cinema indipendente e ai nuovi talenti. Sarà introdotto un premio dedicato al documentario, a sottolineare l’interesse crescente per questo genere. Tra le retrospettive, si ricorderanno figure come Franco Pinna e Pier Paolo Pasolini.

Il concorso “Progressive Cinema” vedrà la partecipazione di 18 film, con opere evocative come “THE THINGS YOU KILL” di Alireza Khatami e “40 secondi” di Vincenzo Alfieri. Tra i film fuori concorso spiccheranno titoli come “La vita va così” di Riccardo Milani e il nuovo “Dracula” di Luc Besson.

La celebrazione non mancherà di attrarre star internazionali, tra cui Jennifer Lawrence, e offrirà commoventi premi alla carriera. I biglietti saranno in vendita dall’8 ottobre, con prezzi variabili e opzioni di riduzione. I posti migliori andranno via in fretta, quindi è consigliato prenotare presto.