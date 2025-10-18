16 C
Roma
sabato – 18 Ottobre 2025
Gossip

Festa del Cinema di Roma: i look più affascinanti sul red carpet

Da stranotizie
Festa del Cinema di Roma: i look più affascinanti sul red carpet

Roma è pronta a celebrare la sua grande passione per il cinema. Dal 15 al 26 ottobre, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si trasformerà nel fulcro della settima arte, accogliendo la Festa del Cinema di Roma. Questo evento, che si distingue per la sua importanza nel panorama cinematografico internazionale, si conferma anche come una fantastica passerella di moda, con celebrità, registi e modelle che mostrano i loro look più eleganti sul red carpet.

La kermesse è stata inaugurata dal film “La vita va così” di Riccardo Milani, presentato fuori concorso e con un cast che include Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Geppi Cucciari. Tra i titoli più attesi in concorso spiccano “40 secondi” di Vincenzo Alfieri, che affronta una storia drammatica legata al caso di Willy Monteiro Duarte, e “L’Accident de Piano” di Quentin Dupieux, che gioca tra surrealismo e introspezione. Anche “Die My Love” di Lynne Ramsay, con protagonisti Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, avrà un’anteprima speciale a Roma dopo essere stato presentato al Festival di Cannes.

Il red carpet di quest’edizione promette look straordinari e gli ospiti sono già pronti a farsi notare. Sarà interessante vedere quali saranno i look che cattureranno maggiormente l’attenzione e il favore del pubblico. Gli appassionati possono votare il loro look preferito nella gallery dedicata all’evento.

Articolo precedente
Mobilitazione negli USA contro lo shutdown governativo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.