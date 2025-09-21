Festa del Cinema di Roma: film italiani da non perdere

La Festa del Cinema di Roma presentarà quattro film italiani in concorso, che si distinguono per la loro capacità di affrontare tematiche di cronaca e introspezione. Tra i titoli in gara, spicca “La madre” di Alberto De Venezia, che esplora il profondo legame tra una madre e il suo bambino, affrontando il tema della vulnerabilità.
Un’altra proposta è “Rinascere”, diretto da Sara Benassi, che si focalizza sulla vicenda di una giovane donna costretta a ricostruire la propria esistenza dopo una tragedia. Questo film si caratterizza per una narrazione intensa e coinvolgente, capace di mettere in luce le sfide quotidiane.
In concorso anche “La leggenda di Pasquale il Mago”, un lavoro di fantasia di Marco Rossi che unisce elementi di realtà e mito, raccontando la storia di un prestigiatore che deve affrontare le proprie paure per realizzare i propri sogni. Infine, “Senza confini” di Luca Martelli si concentra sull’incontro di culture diverse attraverso il viaggio di un uomo che cerca il proprio posto nel mondo.
Questi film rappresentano una selezione significativa della narrativa contemporanea italiana, in grado di rispecchiare le complessità della società moderna. La Festa del Cinema di Roma si conferma, quindi, come un importante palcoscenico per il cinema italiano, con un’attenzione particolare a storie che dimostrano forza, resilienza e umanità.