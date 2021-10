L’idea è quella di celebrare un film che tanto ha significato per la storia del cinema muto italiano (e per quella della famiglia Musumeci Greco) con un pizzico di contemporaneità, per riscoprire quella che oggi ci sembra un’arte quasi anacronistica; eppure c’è un ulteriore esempio, molto famoso, che si può fare, “parlando di immagini e musica”: nel 1940 la Disney fa un esperimento simile (e allo stesso tempo diverso) con Fantasia, in cui le musiche di capolavori come Le Sacre du printemps di Igor Stravinskij, o la Toccata e fuga in RE Minore di Johann Sebastian Bach sposano delle immagini animate che sono rimaste impresse nella nostra memoria di bambini e, perché no, anche di adulti.

Ma lo spettacolo non finisce qui. Siamo partiti da un duello, e con un duello vogliamo concludere: subito dopo la proiezione del film, sono in programma assalti di scherma dal vivo eseguiti dai nostri Campioni normodotati e in carrozzina, che si “sfideranno” in pedana, senza però spezzare alcuna punta. Questa “uscita dalla quarta parete” è un passaggio che il pubblico adorerà: molto emozionante è infatti, per chi non l’ha mai visto, assistere a un’esibizione di scherma dal vivo, soprattutto dopo averla vista su celluloide.





