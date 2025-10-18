18 C
Festa del Cinema a Roma: i look più discussi della serata

Il sabato sera a Roma è un momento speciale durante la Festa del Cinema. Il red carpet si riempie di attori e attrici provenienti da tutto il mondo. In questa edizione, l’ospite d’onore è Angelina Jolie, che presenta il film “Couture”, dove interpreta Maxine Walker, una giovane regista di horror, alle prese con un divorzio e la scoperta di un tumore al seno.

Durante il Festival, molti volti noti sfilano e si mettono in gioco anche con i loro look. Le pagelle sui loro outfit assegnano un 5 a Edoardo Leo per la taglia sbagliata, un 8 a Teresa Saponangelo che conquista con la sua eleganza, e un deludente 3 a Eleonora Giovanardi.

Nel pomeriggio, si sono visti Luca Marinelli e Alessandro Borghi, protagonisti del film “Non essere cattivo”, mentre la serata ha portato sul red carpet le stelle del film di Andrea De Sica, “Gli occhi degli altri”.

