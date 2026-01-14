Festa del bollito a Villanova del Ghebbo

La tradizione culinaria del Polesine sarà protagonista a Villanova del Ghebbo. L’evento gastronomico “Sapori de ‘na volta-Festa del bollito” si terrà nella sede della Pro loco, a partire dalle 12.30. L’iniziativa, organizzata dai volontari della Pro loco, punta a valorizzare le eccellenze del territorio attraverso un menù che richiama i pranzi domenicali di un tempo.

Il percorso gastronomico si aprirà con un antipasto di porchetta accompagnata da giardiniera sott’olio, seguito dai classici tortellini in brodo. Il cuore dell’evento sarà il secondo piatto: un ricco carrello di bolliti che comprende copertina e lingua servite con verdure cotte, oltre al tradizionale cotechino con purè. Il pranzo si concluderà con il “dolce della nonna”, vino, acqua e caffè.

L’obiettivo degli organizzatori è mantenere vive le radici gastronomiche del territorio, offrendo un’occasione per far incontrare la cittadinanza in un clima di festa e condivisione. Il costo della partecipazione è di 25 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i referenti Moreno e Massimo.