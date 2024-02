Festa dei single: top spot per festeggiare

Cinque destinazioni europee per celebrare San Faustino, il santo protettore dei single. Dalla vivace atmosfera danese all’eleganza di Milano: ognuna di queste città offre un contesto unico per festeggiare l’amore per sé stessi e per connettersi con altri single in una festa indimenticabile.

Chi l’ha detto che febbraio è solo il mese degli innamorati? O meglio: di chi ha trovato l’anima gemella. Perché si può essere innamorati anche di sé stessi, anche se non si fa coppia con nessuno. E questo amor proprio non vale certo meno di quello che si può provare per il proprio o la propria partner. Non a caso a febbraio fanno festa anche i single.

Non esiste, infatti, solo San Valentino, ma anche San Faustino, il santo protettore degli spaiati e delle spaiate. Non è un giorno triste, come si potrebbe pensare, ma un’occasione per celebrare la propria indipendenza e libertà. E quale modo migliore per farlo, se non quello di prenotare un bel volo verso una destinazione turistica adatta ai viaggi in solitaria?

In questo articolo ne proponiamo 5, tutte facilmente raggiungibili con un volo low cost o in treno, se si vuole optare per un turismo sostenibile a partire dal mezzo.

Festa dei single: da dove nasce?

Prima di passare al dunque, diamo una piccola infarinatura sulla storia di questa festa.

Così come San Valentino, anche la festa di San Faustino nasce in Italia agli inizi del nuovo millennio, per poi diffondersi nel resto del mondo – sebbene abbia avuto molta meno fortuna della festa degli innamorati.

La scelta di incoronare proprio questo santo come protettore dei cuori solitari potrebbe basarsi su due ragioni:

Per il suo compito : Faustino di Serazzo, da quel che sappiamo, aiutava le giovani donne single a trovar marito . In particolare, aiutava le bresciane, tant’è vero che, come vedremo, si è meritato anche il titolo di Santo patrono di Brescia;

: Faustino di Serazzo, da quel che sappiamo, . In particolare, aiutava le bresciane, tant’è vero che, come vedremo, si è meritato anche il titolo di Santo patrono di Brescia; Per il suo nome: Faustino deriva dal latino faustus, che significa propizio, favorevole. Il santo potrebbe dunque fungere da buon auspicio ai single, affinché trovino la propria anima gemella, se la desiderano.

I luoghi migliori dove celebrarla – all’estero

Faustino è anche il diminutivo di Fausto, che vuol dire gioioso. Che tu sia single per scelta tua o degli altri, sappi che puoi vivere la vita con gioia e goderti questo momento in cui poter viaggiare per conto tuo, in piena libertà. Dove? Qualche suggerimento te lo diamo noi.

Copenaghen

È la città più smart d’Europa ed è anche la migliore per un viaggio in solitaria.

La capitale della Danimarca è una città giovane, vivace, compatta, perfetta per festeggiare San Faustino in grande tranquillità e senza troppi pensieri. Se vuoi qualche consiglio su cosa fare e dove alloggiare in modo sostenibile, puoi dare un’occhiata alla nostra guida su Copenaghen.

Amsterdam

Anche Amsterdam figura tra le città più smart d’Europa: si posiziona al secondo posto tanto in quella classifica quanto in questa.

È una meta adatta a tutte le esigenze: è perfetta sia per chi ha voglia di divertirsi nei famosi pub olandesi, sia per chi preferisce godersi un viaggio all’insegna dell’arte. Da non perdere il Nemo, il museo delle scienze, e il quartiere galleggiante e sostenibile.

Madrid

Tra i nostri suggerimenti non poteva mancare la capitale della Spagna. Parliamo di una delle mete preferite dai Millenial nonché della terza città al mondo che più fa gola ai turisti moderni. Se vuoi passare qualche giorno a divertirti, la movida spagnola ti attende a Madrid.

Dove festeggiare in Italia

Se volessi rimanere in Italia, ti consigliamo due città dove in questo giorno di festa ci sono eventi interessanti.

Milano

Se non sei di Milano, puoi decidere di passarci qualche giorno e viverla come un local, oppure di fermarti solo per la festa dei single, in occasione della ventiquattresima edizione del San Faustino Single Party. Una bella occasione per passare una serata in compagnia di altri single e per partecipare al Maildate, il social-game che ti aiuta a mantenerti in contatto con tutte le persone interessanti che potresti conoscere durante la festa!

Brescia

Se ti piacciono gli eventi più tradizionali, in Italia c’è un posto perfetto per festeggiare San Faustino: Brescia, la città di cui è il santo patrono insieme al fratello, San Giovita. Puoi approfittare della festa patronale per scoprire le bellezze della città lombarda, con i suoi vicoli storici e gli scorci incantevoli.