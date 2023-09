Festa dei nonni, porte aperte negli Artemisia Lab

Lunedì 2 ottobre si celebra come ogni anno la Festa dei nonni. Una ricorrenza calendarizzata non a caso nel giorno in cui la Chiesa cattolica onora gli angeli custodi. Custodirne la salute è fra gli obiettivi di Fondazione Artemisia, che metterà a disposizione tutti i centri della rete Artemisia Lab per accogliere i nonni e offrire loro “screening gratuiti volti a favorire prevenzione e diagnosi precoce, nonché ascolto e consulenza psico-sociale”. Per informazioni e per prenotare un appuntamento, basta contattare il centro Artemisia Lab più vicino.

La festa del 2 ottobre “è stata istituita per ricordare e lodare la saggezza, l’esperienza e il prezioso contributo che i nonni offrono alla società, nonché il ruolo che rivestono nella vita familiare, accudendo e supportando i cari proprio come angeli custodi”, ricorda Fondazione Artemisia in una nota. La presidente Mariastella Giorlandino, “anche quest’anno come da trent’anni a questa parte – si legge – desidera contribuire fattivamente alla tutela della salute dei nonni e di tutti di anziani”.