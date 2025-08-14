25.8 C
Festa dei cani e adozioni: la lotta per gli animali abbandonati

Il 14 agosto 1991 segna una data importante per la protezione degli animali in Italia, con l’approvazione della Legge 281 sugli animali d’affezione. Questa norma ha messo fine alla pratica della cattura e uccisione dei cani vaganti, imponendo ai Comuni di costruire rifugi per accoglierli in attesa di adozione. Giovanni Tonelotto, responsabile del Rifugio San Francesco a Piazzola sul Brenta, evidenzia l’importanza di questa legge, sottolineando come potrebbe essere celebrata come la Festa dei cani.

Il rifugio, inaugurato nel 2003, sorge su un’area verde di 18.000 metri quadrati e negli anni ha ospitato circa 6.000 cani, con un tasso di adozione del 91%. Attualmente, all’interno della struttura vivono 120 cani, supportati da circa 40 volontari e da una decina di persone che partecipano a programmi di pena alternativa. La struttura è un valido supporto anche per persone in difficoltà, che trovano accoglienza accanto agli animali.

Durante il mese di agosto, il rifugio affronta un aumento degli abbandoni. Tonelotto sottolinea che quest’anno la situazione è particolarmente critica, soprattutto per i cani di grossa taglia, spesso presi senza la dovuta riflessione. Sono necessari interventi di rieducazione per facilitarne l’adozione. A questi si aggiungono anche richieste di accoglimento di gatti, un fenomeno in crescita, per il quale la sterilizzazione è fondamentale.

Il rifugio non si occupa solo di cani, ma da due anni ha anche accolto due asini del monte Amiata, che sono molto amati dai visitatori. Tra le storie di successo, quella di Tex, un cane salvato da un’asta, ora felice con la sua nuova proprietaria. Il rifugio continua a impegnarsi per il benessere degli animali, con la speranza di un sostegno sempre maggiore.

