Festa degli Animali a Pescara: Microchip e Benedizione

Festa degli Animali a Pescara: Microchip e Benedizione

Domenica 5 ottobre, in piazza Sacro Cuore a Pescara, si svolgerà un evento dedicato agli animali, organizzato dall’associazione Dog Village – Protezione Animali con la collaborazione del Comune di Pescara, in occasione della festa di San Francesco d’Assisi.

A partire dalle 15:30, sarà possibile applicare gratuitamente il microchip ai cani, mentre alle 17:00 avrà luogo la benedizione degli animali, officiata da don Francesco Santuccione.

L’assessore Massimiliano Pignoli ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, che mira a promuovere la responsabilità e la sensibilizzazione nei confronti degli animali. Ha inoltre ringraziato Dog Village per il loro impegno, invitando la cittadinanza a partecipare numerosa insieme ai propri animali: “Offrire la possibilità del microchip gratuito significa incentivare un gesto di responsabilità da parte dei proprietari, utile a contrastare il fenomeno del randagismo e a tutelare gli animali stessi.”

