Festa de L’Isola dei Famosi: gli assenti e una presenza speciale

Proprio com’è successo il mese scorso ad Amici di Maria, anche ieri c’è stato un party per festeggiare la fine di un altro programma Mediaset. In quel di Cologno Monzese si è tenuta la festa de L’Isola dei Famosi. Tra gli assenti Joe Bastianich (che si trova a New York), Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e ovviamente Francesco Benigno (che su Instagram ha dimostrato di non essere assolutamente rancoroso festeggiando l’uscita di Artur Dainese al televoto con Samuel Peron). La regina del party è stata senza ombra di dubbio Matilde Brandi, che si è scatenata e ha documentato tutto sul suo profilo, ma con lei c’erano anche Khady Gueye, Sonia Bruganelli, Vladimir Luxuria, Dario Maltese, Daniele Radini Tedeschi, Greta Zuccarello, Maité Yanes e Valentina Vezzali.

Festa de L’Isola dei Famosi: una presenza speciale.

Non soltanto quasi tutti gli ex naufraghi, gli opinionisti, gli addetti ai lavori e la conduttrice, alla festa de L’Isola dei Famosi c’era anche un ospite speciale: Angelo Madonia (che è stato paparazzato in più occasioni insieme a Sonia Bruganelli). Il protagonista di Ballando con le Stelle è apparso nelle storie Instagram di Matilde Brandi, che l’ha anche coinvolto in una coreografia, con tanto di presa dell’angelo alla Dirty Dancing.

Il settimanale Chi ha parlato di “uscite di coppia come due innamorati” tra Madonia e la Bruganelli e ha pubblicato le foto dei due mano nella mano, loro però per il momento si sono definiti “solo” amici, stando alle loro versioni non ci sarebbe nemmeno una chimica artistica.

Madonia da vero gentleman ha dichiarato al settimanale di Alfonso Signorini: “Sonia è una cara amica, anche se non ci conosciamo da molto. Però apprezzo la sua intelligenza e la simpatia. Ci siamo conosciuti quando lei è venuta in Spagna, io ero lì a fare Bailando, la versione spagnola del programma di Milly Carlucci. Ci siamo conosciuti meglio perché abbiamo amici in comune e la cosa è nata in questa maniera“.

Angelo e Sonia a parte… che voglia di fare serata con Matilde Brandi!