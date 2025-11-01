Festa d’Autunno in Veneto: Sapori e Tradizioni da Scoprire

Nel fine settimana di Halloween, dal 31 ottobre al 2 novembre, il vicentino offre eventi culinari ed esperienze uniche. Ecco alcuni appuntamenti imperdibili.

Iniziamo con Bell’Italia, una mostra mercato di gastronomia in Piazza dei Signori, dove espositori provenienti da tutta Italia proporranno prodotti tipici. A Valdagno si svolge la Festa d’autunno, con giostre, musica dal vivo e specialità gastronomiche. Ad Arzignano, la Fiera dei Santi propone luna park, mercatini e un’area gastronomica con 120 bancherelle.

A Bassano, l’Art & Ciocc offre tre giorni di golosità, con ogni tipo di cioccolato e prodotti di pasticceria. A Noventa, il Carbonara Festival presenta il meglio della cucina romana, con piatti tradizionali e opzioni vegetariane e senza glutine.

Durante il weekend, anche Cristina Mittermeier alle Gallerie d’Italia e la mostra su Giovanni Segantini a Bassano presenteranno opere che celebrano la bellezza naturale e culturale.

Per Halloween, a Monte di Malo si tiene la Festa delle Castagne, con piatti tipici. Gli appassionati di storia possono partecipare a Spettacoli di mistero al Castello degli Ezzelini e in più ci saranno eventi come Happy Halloween a Villa Fabris, con musica e stand gastronomici.

Inoltre, il RisottoWeen al Vecio Magazin consentirà di assaporare diverse varianti di risotto. Il Castello di Giulietta offrirà un’esperienza unica con un menù speciale e atmosfera festosa, mentre a Thiene e Marostica ci saranno eventi di intrattenimento che aggiungeranno brivido al weekend.

Non dimenticate le delizie gastronomiche negli stand di Zovencedo e alla Festa delle Lumère a Canove per un fine settimana da ricordare.