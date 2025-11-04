Festa da sogno al Royal Hotel di Sanremo: i dipendenti applaudono

Al Royal Hotel di Sanremo, una serata esclusiva ha celebrato la fine della stagione con un party dedicato ai 130 dipendenti e altrettanti accompagnatori, totalizzando 219 partecipanti. Durante l’evento, il personale ha abbandonato le divise per indossare abiti eleganti. La serata è iniziata con un aperitivo in hall, accompagnato da un violinista, seguito da una cena elegante nella sala Fiori di Murano, curata dallo staff di Cucina e Sala.

Musica di grande impatto ha animato la serata, con un DJ set e performance dal vivo di un sax e un violino, mentre un gruppo di ballerine brasiliane ha intrattenuto gli ospiti con coreografie vivaci. Il direttore Edoardo Varese e il manager Marco Sarlo hanno ringraziato il personale per il loro impegno, menzionando in particolare Moreno Picchietti e il team che ha reso possibile l’evento. Un momento emozionante è stato quando Franca, una neo pensionata, ha ricevuto un dono a sorpresa dai colleghi, segnalando l’affetto che legava il gruppo. La serata ha continuato con balli di gruppo e una lotteria per i dipendenti, mentre la discoteca ha concluso l’evento a tarda ora.

Con oltre 150 anni di storia, il Royal Hotel ora affronta un’importante fase di restyling delle stanze e degli spazi comuni. Dopo una serata indimenticabile, il personale avrà la possibilità di riposarsi, con la riapertura fissata in coincidenza con il Festival di Sanremo.