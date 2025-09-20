Festa Badafest a Cesenatico per la salute mentale giovanile

Oggi al parco di Levante inizia la quarta edizione del Badafest, una festa in memoria di Federico Manca, un giovane di 24 anni tragicamente scomparso in un incidente ferroviario. Quest’anno l’evento raddoppia, estendendosi a due giorni.

I cancelli apriranno alle 14 e fino alle 19 sono previsti vari laboratori, tra cui quello per la creazione delle “balene”, realizzate dai Centri di salute mentale dell’Ausl, il cui ricavato sostiene progetti per adolescenti e giovani adulti. Dalle 14 alle 17 si svolgeranno anche esibizioni allo skatepark, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare.

La musica dal vivo avrà un ruolo centrale, con i concerti delle band Aurolo Borealo, Danielle, Laguna Bollente, Lovvbombing e Djomi a partire dalle 16. Durante tutta la giornata sarà attiva una postazione bar, con un’area food disponibile dalle 17.

L’evento proseguirà domani, con apertura anticipata dei cancelli alle 11. Anche per questa giornata sono previsti laboratori e l’apertura continua dello skatepark. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, si esibiranno dal vivo Crookers dj set, Cosmetic, Weirdbloom, Cous Cous a Colazione e Cacao. Il bar aprirà alle 11 e il punto ristoro alle 12.30.

L’organizzazione è curata da un gruppo di amici di Federico, insieme alla sua famiglia e con il supporto del Comune di Cesenatico. Tutto il ricavato sarà destinato in beneficenza a sostegno del Dipartimento Salute Mentale e delle dipendenze patologiche di Forlì-Cesena, dell’Asp del Rubicone e della cooperativa “Amici di Gigi”, che gestisce diverse comunità in vari comuni.