Festa al Parco Miralfiore: Musica e Sensibilizzazione Giovani

Sabato 16 settembre, dalle 16.30 alle 22, il Parco Miralfiore di Pesaro ospiterà un evento festivo dedicato ai giovani, in occasione della conclusione del progetto “BE-REsponsible”. Questo programma, volto a sensibilizzare sull’uso responsabile di alcol e droga, è stato promosso dal Comune di Pesaro insieme a diverse istituzioni, tra cui la Prefettura e l’Università di Urbino.

La serata, ad ingresso libero, prevede attività ludiche e musicali. I partecipanti che arriveranno entro le 17 riceveranno una “Responsibox”, contenente snack e un buono per un drink analcolico realizzato dagli studenti dell’istituto alberghiero Santa Marta. Durante l’evento si svolgeranno diverse competizioni, tra cui un torneo di pallavolo e una sfida a squadre con prove di agilità e memoria. In palio ci saranno biglietti omaggio per un’escape room e gadget per tutti.

Inoltre, sono programmati spettacoli dal vivo con artisti emergenti e simulazioni educative a cura della Croce Rossa, che include attività esperienziali indossando occhiali Alcovista. Il dj set sarà affidato a Chèrie, mentre i visitatori potranno gustare il drink analcolico “Drive-in” e piatti dei food truck presenti nell’area verde.

Le autorità locali esprimono gratitudine per la collaborazione ricevuta da vari enti e sottolineano l’importanza delle attività di sensibilizzazione svolte nei mesi precedenti, che hanno visto coinvolti gli studenti in cineforum e incontri con famiglie colpite da incidenti stradali legati all’abuso di sostanze.