Festa a Saint Tropez: “Cosa ci faceva Fedez vicino a Camila Cabello”

Come prevedibile questa è un’estate all’insegna del gossip per Fedez, che dopo la separazione da Chiara Ferragni è stato avvistato con diverse ragazze. Poco fa Dagospia ha lanciato un’indiscrezione che riguarda proprio il rapper di Vorrei ma Non Posto, che durante una festa a Saint Tropez pare sia stato visto vicino a una star internazionale. Secondo il giornalista Ivan Rota durante il Summer Gala by Gala One al Golf Club Federico ha passato del tempo anche con Camila Cabello.

“Cosa ci faceva Fedez vicino vicino a Camila Cabello? La cantante di Don’t Go Yet” , che era in vacanza in Italia, ha voluto dedicare al nostro paese più di un post d’amore. Prima un insieme di immagini con un sintetico “Ti amo Italia”. E poi: ‘Amalfi, Napoli, Italia’, il tuo cibo, la tua lingua, la tua gente, la tua terra, la tua musica, le tue nonne! Sono innamorata.” – si legge su Dagospia – Lei poi si é spostata a Saint Tropez dove è in vacanza Fedez: i due erano al Summer Gala by Gala One al Golf Club. Dopo tante “trashate”, finalmente per il rapper un evento top con tanto di concerto di Kylie Minogue. E poi come sarà andata con Camila Cabello una volta finita la festa?”

Fedez con Camila alla festa a Saint Tropez: “C’era anche Garance”.

Al party a Saint Tropez però c’era anche Garance Authiè, una delle ultime fiamme di Fedez e i due erano allo stesso tavolo: “Continua la storia d’amore tra Garance e Fedez“. Quindi viene da pensare che Federico e Camila dopo il party non si siano nemmeno visti. All’evento oltre alla cantante di Senorita c’erano tante altre celebrità internazionali: Emma Roberts, Kate Beckinsale, Eiza Gonzalez Rivera, Victoria Silvestedt, Rania Benchengra, Natasha Poly, Christine Schwarzman e Stephen A. Schwarzman, Richie Akiva, Maria Bakalova e Cody John.