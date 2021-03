LO spermatozoo ha solo un obiettivo: fecondare l’ovulo. E, pur di raggiungerlo, è disposto anche a “giocare sporco”. Ma non tutti sono in grado di farlo. A riuscirci, infatti, sono gli spermatozoi che presentano una certa mutazione genetica, chiamata aplotipo-t, che consente loro di sabotare i propri rivali. A rivelare questa spietata strategia è uno studio condotto dal Max Planck Institute for Molecular Genetics di Berlino e pubblicato sulla rivista Plos Genetics.

Infertilità, la tempestività della diagnosi



I ricercatori hanno analizzato al microscopio gli spermatozoi dei topi, scoprendo che alcuni di essi si muovono più velocemente e nuotano in linea retta rispetto ad altri. Questi campioni sono gli stessi che presentano la mutazione genetica t-aplotipo. Gli spermatozoi dei topi senza la mutazione nuotano, invece, in modo meno produttivo e si muovono più lentamente e in cerchio. Secondo i ricercatori, il vantaggio che deriva dalla mutazione è legato alla produzione di molecole in grado di disturbare i rivali. Più precisamente, queste molecole impediscono agli spermatozoi di interagire con l’ambiente e di orientarsi.

«Il trucco è che l’aplotipo-t “avvelena” tutti gli spermatozoi, ma allo stesso tempo – spiega Bernhard Herrmann, direttore del Max Planck Institute for Molecular Genetics – produce un antidoto, che agisce solo negli spermatozoi con aplotipo-t e li protegge. Immaginiamo una maratona, in cui tutti i partecipanti ricevono acqua potabile avvelenata, ma in cui alcuni corridori prendono anche un antidoto». Gli stessi scienziati hanno poi scoperto un’altra importante proteina, chiamata Rac1, che guida lo spermatozoo verso l’ovulo. Se questi risultati valessero anche per gli esseri umani, le implicazioni potrebbero avere importanti ricadute contro un problema diffuso. «Studiare i livelli di questa proteina in campioni umani potrebbe aiutare a sviluppare trattamenti efficaci contro l’infertilità negli uomini», conclude, infatti, Herrmann.