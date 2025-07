Ferrovia Avellino-Rocchetta: salviamo un patrimonio unico

Un treno silenzioso percorre le valli dell’Irpinia, offrendo panorami suggestivi e storie affascinanti. Tuttavia, il futuro della storica tratta ferroviaria Avellino – Lioni – Rocchetta Sant’Antonio/Lacedonia è in pericolo, con Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) che potrebbe sospendere il servizio dal 1° agosto 2025, proprio nel 130° anniversario dell’apertura della linea.

Questa possibilità ha suscitato preoccupazione tra cittadini, associazioni e operatori turistici, che hanno visto una rinascita del turismo ferroviario in questa zona grazie a investimenti della Regione Campania e alla Legge 128/2017. La linea, riaperta al traffico turistico nel maggio 2018 dopo un lungo oblio, ha registrato un costante aumento di viaggiatori attratti da eventi enogastronomici e culturali legati ai treni storici. La chiusura della linea rappresenterebbe un’inversione di tendenza in un momento in cui si punta sul turismo sostenibile.

L’Alleanza per la Mobilità Dolce ha lanciato l’allerta, evidenziando l’importanza della linea non solo per il turismo, ma anche per la mobilità complessiva della regione. La portavoce Anna Donati ha chiesto a Rfi di ripensare questa decisione e alla Regione di garantire la continuità del servizio, affermando l’importanza di applicare legislativamente protezioni per le ferrovie turistiche.

Inoltre, la Regione ha investito oltre 20 milioni di euro per il recupero dell’infrastruttura. Una chiusura non solo vanificherebbe questi sforzi, ma comprometterebbe anche eventi previsti per celebrare i 130 anni della ferrovia, come convegni e treni storici. La Ferrovia dell’Irpinia non è solo un mezzo di trasporto ma un simbolo della cultura e dell’identità locale, la cui chiusura metterebbe a rischio l’intero ecosistema turistico e sociale della regione.