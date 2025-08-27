Ferro da Stiro Philips PerfectCare 6000, Vapore 600g, 8 Bar

🔥 Offerta Amazon
Philips Domestic Appliances PerfectCare 6000 Series Ferro da Stiro con Caldaia – 2400W, Colpo di Vapore 600g, Pressione 8 Bar, Tecnologia OptimalTEMP, Serbatoio 1,8 l, Nero (PSG6064/80)
Philips Domestic Appliances PerfectCare 6000 Series – Ferro da Stiro con Caldaia
Scopri l’eccellenza nel trattamento dei tessuti con il ferro da stiro Philips PerfectCare 6000 Series. Con una potenza di 2400W, questo strumento offre un colpo di vapore impressionante di 600g e una pressione di 8 bar, garantendo risultati impeccabili anche sui tessuti più difficili.
Caratteristiche principali
- Vapore potente: Grazie al vapore continuo, elimina anche le pieghe più ostinate, rendendo la stiratura un gioco da ragazzi.
- Serbatoio capiente da 1,8 l: Goditi un’autonomia di 1,5 ore di utilizzo continuo. Il serbatoio è facilmente ricaricabile sotto il lavello, e puoi sempre controllare il livello dell’acqua grazie all’indicatore chiaro.
- Piastra SteamGlide Advanced: La tecnologia Solgel 4.0 con nano-titanio garantisce un’eccezionale scorrevolezza su tutti i tessuti e rende l’esperienza di stiratura leggera e confortevole.
- Tecnologia OptimalTEMP: Non preoccuparti delle temperature! Ottieni risultati straordinari con un’unica impostazione, senza rischi di bruciature sì sui vestiti che sull’asse da stiro.
- Blocco di sicurezza: Il ferro da stiro si fissa in modo sicuro alla base, assicurando una facile trasportabilità e riducendo il rischio di scottature.
Vantaggi pratici
- Stiratura veloce e senza stress, grazie all’assenza di impostazioni di temperatura.
- Riposa senza preoccupazioni: il ferro non brucia i tuoi capi anche se lasciato a lungo sulla stoffa.
Non perdere l’opportunità di semplificare la tua routine di stiro! Con il Philips PerfectCare 6000 Series, ogni piega diventa una sfida vinta. Scopri il vero comfort nella stiratura e porta a casa tua questa straordinaria innovazione!
