Ferretti, Stefano de Vivo lascia carica Chief Commercial Officer

– Ferretti Group annuncia che, dopo oltre 10 anni di collaborazione, Stefano de Vivo ha deciso di lasciare l’incarico di Chief Commercial Officer e Managing Director di Wally. Durante il periodo in cui de Vivo ha ricoperto queste posizioni i ricavi del Gruppo sono più che quadruplicati.

De Vivo ha scelto di dedicarsi a pieno titolo al proprio Family Office assumendone il ruolo di CEO, a partire dal 1 Novembre 2024, ma rimarrà legato al Gruppo Ferretti attraverso una consulenza tecnica per lo sviluppo del business Wally Sail. Il Gruppo Ferretti implementerà il piano di successione esistente per facilitare questa transizione.

“Al mio fianco da oltre un decennio come Chief Commercial Officer di Ferretti Group e Managing Director di Wally, Stefano, grazie alla sua professionalità, dedizione e competenza, ha contribuito al raggiungimento degli importanti traguardi che l’Azienda ha conseguito in questi anni”, ha commentato Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group, aggiungendo “Guardando all’avvenire, Ferretti Group, insieme alla sua organizzazione, alla nuova gamma di prodotti già definita per i prossimi anni e un management di grande capacità, è pronta a proseguire

con il percorso di crescita intrapreso”.