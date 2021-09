Accordo tra la Ferrero e i sindacati sul cosiddetto Plo, il premio individuale legato agli obiettivi. La multinazionale di Alba, produttrice tra l’altro della Nutella, distribuirà ai propri dipendenti in Italia – circa 6.000 tra impiegati ed operai, restano esclusi i dirigenti – un importo medio di circa 2.200 euro (leggermente variabile rispetto alla sede di lavoro) contenuto nella busta paga di ottobre.

Il premio è determinato dall’andamento di due parametri: il risultato economico, unico per tutta l’azienda (che concorre a determinare il 30 per cento della somma) e il risultato gestionale (70 per cento) legato all’andamento specifico di ogni stabilimento.