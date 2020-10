“C’è confusione. Promettono soldi e non li danno, ognuno dice una cosa diversa. Il presidente del Consiglio mette una legge? Bisogna rispettare le regole. Come i virologi… In televisione va a parlare gente che non capisce niente: sono internisti. Su questa malattia abbiamo sentito di tutto e di più”. Sono le parole di Massimo Ferrero, imprenditore e presidente della Sampdoria, ospite di Dritto e Rovescio. “Il covid esiste ma non è né di destra, né di sinistra. Non ci sono malati di Serie A e di Serie B. C’è una pandemia, ma attenzione alla carestia. Individuiamo la malattia e facciamo rispettare le regole. Si parla di miliardi ma la gente non arriva a fine mese”, aggiunge.

Fonte