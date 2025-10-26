Ferrari in Pista: Successo e Sfide nel GP del Messico

Ferrari ha riscosso un notevole successo nel Gran Premio del Messico, portando a termine il lavoro di ottimizzazione sulla monoposto, come promesso dal team principal Vasseur. Durante le qualifiche, la SF-25 ha mostrato un buon bilanciamento, anche se ha faticato in alcune curve più lente, dove la Red Bull ha guadagnato in velocità di inserimento.

La qualifica è stata molto competitiva, con diversi team vicini in termini di prestazioni. L’evoluzione del tracciato ha rappresentato una variabile importante, costringendo la Ferrari a adattarsi rapidamente al grip variabile. I miglioramenti apportati al setup hanno consentito alla SF-25 di avere un buon handling, soprattutto sui cordoli, riducendo il divario in ingresso di curva. La vettura ha mostrato un significativo progresso nella percorrenza delle curve, recuperando terreno rispetto a sedute precedenti.

In particolare, sono stati notati miglioramenti nella prima chicane e nella curva 4, dove la Ferrari è diventata più competitiva. Nei punti di maggior carico, la monoposto ha dimostrato una solidità inaspettata, nonostante la stabilità del retrotreno non fosse perfetta. Inoltre, la Ferrari ha fatto registrare le migliori velocità di punta in ogni settore, un aspetto che potrebbe rivelarsi cruciale durante la gara, specialmente in situazioni di sorpasso.

Il benefico lavoro di messa a punto ha reso la Ferrari una contender seria, capace di avvicinarsi alle prestazioni delle altre squadre e di competere per un risultato significativo durante il Gran Premio.