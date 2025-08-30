Ferrari in Olanda: Leclerc lotta per il futuro di F1

Il Gran Premio d’Olanda ha portato a una giornata difficile per Charles Leclerc, che ha definito questa esperienza come “il venerdì peggiore della stagione”. Durante le prove, Leclerc ha registrato un ritardo di quasi un secondo rispetto al primo, Lando Norris, e ha constatato di aver perso otto decimi in due curve critiche. Ora l’obiettivo per il team Ferrari è consolidare il secondo posto nella classifica costruttori e cercare di vincere almeno una gara nelle prossime dieci.

Mentre il team si prepara per il prossimo campionato, il direttore tecnico Loic Serra sta tracciando le linee guida per la monoposto del 2026. Questo nuovo progetto rappresenta una sfida, visto che dovrà affrontare il passaggio a una nuova generazione di motori, dove il 50% della potenza sarà fornita da un’unità elettrica. Questo cambiamento solleva interrogativi sulla gestione dell’energia, con polemiche e speculazioni che emergono in Olanda. Toto Wolff, di Mercedes, ha avanzato l’ipotesi di velocità fino a 400 km/h ma ha subito chiarito che era solo una provocazione.

In questo contesto di rinnovamento, i piloti dovranno adattarsi a nuove strategie di guida, prestando particolare attenzione alla gestione delle batterie. Kimi Antonelli ha avuto la possibilità di provare il prototipo del 2026 e ha sottolineato che ci sarà molto da imparare, specialmente sulla gestione del motore. I tecnici sono concentrati sul contenimento del peso, e Brembo è al lavoro per migliorare i freni, un aspetto fondamentale per le prossime sfide. Leclerc, consapevole della situazione attuale, cercherà di ottenere il miglior risultato possibile nelle qualifiche a Zandvoort.